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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панетоликос - Аполлон Смирнис
Панетоликос - Аполлон Смирнис: обзор матча 21 ноября 2021
Панетоликос
21.11.2021, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Аполлон Смирнис
66'
Д. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панетоликос - Аполлон Смирнис
90'
+4
Красная карточка
Д. Баксеванидис
Желтая карточка
N. Melissas
90'
+1
Желтая карточка
B. Lluy
82'
82'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
С. Цилулис
Замена
Х. Мендоса
️️️️
Н. Карелис
81'
Замена
B. Lluy
️️️️
Э. Барбоза
81'
Желтая карточка
Д. Корнелиус
80'
ГОЛ! 1:0!
Д. Флорес
66'
Желтая карточка
К. Апостолакис
64'
59'
Замена
В. Сливка
️️️️
Н. Мартинес
58'
Желтая карточка
С. Цилулис
52'
Замена
F. Matei
️️️️
J. Tutuarima
Желтая карточка
А. Малис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панетоликос
1
Nikolaos Melissas
ВР
2
Константинос Апостолакис
ЦЗ
47
Александрос Малис
ЦЗ
10
Фредерику Дуарте
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
13
Дерек Корнелиус
ЦФ
7
Элдер Барбоза
ЦФ
20
Дейби Флорес
ЦФ
25
Джонатан Морси
ЦФ
3
Диамантис Хухумис
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
10
Николас Мартинес
ЦП
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
22
Фабри Кастро
ЦФ
Панетоликос
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Braian Lluy
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
10
Хавьер Мендоса
ЦФ
Аполлон Смирнис
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
2-2-5
1
2
Апостолакис
47
Малис
10
Дуарте
6
Антуньес
20
Флорес
80
Карелис
3
Хухумис
25
Морси
7
Барбоза
4-3-4
2
Дентакис
22
Алвеш
17
5
Баксеванидис
64
23
Цилулис
10
Мартинес
22
Кастро
14
Памлидис
29
Иоаннидис
70
7
Барбоза
8
8
7
Барбоза
80
Карелис
10
Мендоса
10
Мендоса
80
Карелис
10
Мартинес
14
Сливка
14
Сливка
10
Мартинес
17
0
0
17
23
Цилулис
7
7
23
Цилулис
Остались в запасе
Панетоликос
Аполлон Смирнис
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Остались в запасе
1
Диего Родригес
ВР
45
Герасимос Бакадимас
ЦЗ
8
Christos Belevonis
ЦП
41
Efstathios Belevonis
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
Остались в запасе
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
21
Василиос Витлис
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
18
Manolis Kragiopoulos
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча Панетоликос - Аполлон Смирнис
5
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Информация о матче
Стадион:
Панетолику
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Панетоликос
Аполлон Смирнис
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2018.12.21 00:58
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