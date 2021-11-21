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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Айнтрахт
Фрайбург - Айнтрахт: обзор матча 21 ноября 2021
Фрайбург
21.11.2021, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Айнтрахт
34'
Й. Линдстрем
43'
Ф. Костич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Айнтрахт
Замена
Э. Демирович
️️️️
В. Грифо
90'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
Л. Кюблер
85'
85'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Р. Борре
74'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Й. Линдстрем
74'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Соу
73'
Желтая карточка
К. Трапп
69'
Желтая карточка
А. Туре
Замена
Р. Салаи
️️️️
У. Ен Чон
69'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
69'
65'
Замена
А. Туре
️️️️
Т. Чендлер
53'
Желтая карточка
Тута
49'
Желтая карточка
Т. Чендлер
Замена
К. Шаде
️️️️
Н. Шлоттербек
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Костич
34'
ГОЛ! 0:1!
Й. Линдстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
22
Тимоти Чендлер
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Флеккен
5
Гульде
4
Шлоттербек
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
9
Хелер
3-1-2-3-1
1
Трапп
20
Хасебе
5
Н'Дика
3
Тута
18
Якич
22
Чендлер
97
Соу
18
Камада
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
17
Кюблер
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
17
Кюблер
4
Шлоттербек
7
Шаде
7
Шаде
4
Шлоттербек
11
Чон
7
Салаи
7
Салаи
11
Чон
32
Грифо
9
Демирович
9
Демирович
32
Грифо
22
Чендлер
6
Туре
6
Туре
22
Чендлер
19
Борре
31
Илсанкер
31
Илсанкер
19
Борре
97
Соу
17
Роде
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
9
Ахе
9
Ахе
35
Линдстрем
Остались в запасе
Фрайбург
Айнтрахт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Диант Рамай
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
37
Эрик Дурм
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Фрайбург - Айнтрахт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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