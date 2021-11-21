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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Гронинген
Гоу Эхед Иглс - Гронинген: обзор матча 21 ноября 2021
Гоу Эхед Иглс
21.11.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 1
Завершен
Гронинген
50'
Й. Ларсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Гронинген
Вторая желтая
Й. Крамер
90'
+4
Желтая карточка
J. Mulenga
89'
84'
Замена
П. Йостен
️️️️
Д. Ирандаст
84'
Замена
М. те Верик
️️️️
Л. Дуарте
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
79'
Замена
J. Bakker
️️️️
Ф. Ромменс
79'
Вторая желтая
И. Кордоба
76'
Желтая карточка
Й. Крамер
70'
Замена
M. Berden
️️️️
Я. Ботос
59'
Желтая карточка
И. Кордоба
57'
54'
Желтая карточка
Т. Суслов
50'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
В. Даммерс
Желтая карточка
Ф. Ромменс
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
2-5-1-2
1
Хан
20
Дейл
4
Крамер
90
Ботос
20
Броуверс
2
Лукассен
88
Ромменс
11
Оратмангоен
14
Кордоба
3
Наубер
3
Лидберг
2-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
6
Дуарте
22
Ларсен
10
Суслов
10
Ирандаст
27
Эль-Ханкури
88
Ромменс
26
26
88
Ромменс
90
Ботос
7
7
90
Ботос
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
6
Дуарте
23
те Верик
23
те Верик
6
Дуарте
10
Ирандаст
17
Йостен
17
Йостен
10
Ирандаст
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
16
Сириль Нгонг
ПВ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Гронинген
4
2
1
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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