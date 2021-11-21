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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Адана Демирспор
Алтай - Адана Демирспор: обзор матча 21 ноября 2021
Алтай
21.11.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Адана Демирспор
48'
А. Райан
19'
Ю. Акгюн
55'
Б. Ассомбалонга
61'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алтай - Адана Демирспор
89'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Стамбули
Замена
К. Караташ
️️️️
Тасиано
89'
Замена
️️️️
Л. Каппел
85'
85'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Д. Акинтола
84'
Замена
С. Гюлер
️️️️
Ю. Акгюн
80'
Желтая карточка
М. Балотелли
72'
Желтая карточка
С. Акайдын
69'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Б. Ассомбалонга
68'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
М. Варгас
61'
ГОЛ! 1:3!
Д. Акинтола
Пас отдал
Б. Стамбули
55'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ассомбалонга
ГОЛ! 1:1!
А. Райан
Пас отдал
Л. Каппел
48'
Замена
А. Райан
️️️️
S. Aka
46'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Акгюн
Пас отдал
М. Варгас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
19
Сесар Пиньярес
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
16
Тасиано
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
6
Семих Гюлер
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
2-5-1-2
1
Лиш
90
Карайел
38
28
71
Бийого Поко
7
Каппел
16
Тасиано
23
Тиам
19
Пиньярес
13
Акча
99
Бамба
3-1-2-1-3
49
Мурич
4
Акайдын
15
Дели
5
Рассул
21
Стамбули
22
Свенссон
8
8
Варгас
8
Акинтола
11
Акгюн
27
Ассомбалонга
16
Тасиано
88
Караташ
88
Караташ
16
Тасиано
28
29
Райан
29
Райан
28
11
Акгюн
6
Гюлер
6
Гюлер
11
Акгюн
21
Стамбули
88
Инлер
88
Инлер
21
Стамбули
8
Варгас
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Варгас
8
Акинтола
77
Мимароглу
77
Мимароглу
8
Акинтола
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Алтай
Адана Демирспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
18
Cem Ozgener
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
89
Erhan Çelenk
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Алтай - Адана Демирспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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