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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ницца
Клермон - Ницца: обзор матча 21 ноября 2021
Клермон
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ницца
17'
Ф. Ожье
76'
А. Гуири
82'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Клермон - Ницца
90'
+4
Замена
А. Камара
️️️️
А. Гуири
Замена
Ж. Доссу
️️️️
Д. Аллевина
88'
82'
ГОЛ! 1:2!
А. Гуири
Пас отдал
Д. Клюйверт
79'
Желтая карточка
А. Делор
Замена
О. Бускетс
️️️️
Д. Бертомье
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуири
Пас отдал
М. Шнейдерлен
73'
Замена
К. Стенгс
️️️️
К. Дольберг
73'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
К. Тюрам
65'
Желтая карточка
М. Лемина
63'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Л. Да Кунья
62'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Росарио
Замена
Ж. Тель
️️️️
Э. Рашани
62'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
С. Абдул Самед
62'
Желтая карточка
С. Абдул Самед
53'
53'
Желтая карточка
П. Росарио
32'
Желтая карточка
А. Гуири
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ожье
Пас отдал
Д. Бертомье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
15
Джейсон Бертомье
АП
26
Джим Аллевина
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
7
Лукас Да Кунья
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Анди Делор
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
19
Хонатан Иглесиас
АП
20
Жодель Доссу
ПП
9
Жордан Тель
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Джастин Смит
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
4-2-3-1
12
Джоко
12
Н'Симба
6
Биллонг
21
Ожье
80
Зедадка
99
Самед
25
Гастьен
19
Рашани
15
Бертомье
26
Аллевина
18
Байо
4-2-2-2
44
Бенитес
26
Бар
20
Тодибо
24
Данильюк
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
9
Делор
7
Да Кунья
9
Гуири
9
Дольберг
15
Бертомье
14
Бускетс
14
Бускетс
15
Бертомье
99
Самед
19
Иглесиас
19
Иглесиас
99
Самед
26
Аллевина
20
Доссу
20
Доссу
26
Аллевина
19
Рашани
9
Тель
9
Тель
19
Рашани
9
Дольберг
14
Стенгс
14
Стенгс
9
Дольберг
9
Гуири
11
Камара
11
Камара
9
Гуири
13
Росарио
99
Лемина
99
Лемина
13
Росарио
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
7
Да Кунья
19
Клюйверт
19
Клюйверт
7
Да Кунья
Остались в запасе
Клермон
Ницца
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
14
Джастин Смит
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Марцин Булка
ВР
14
Джастин Смит
ЦП
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Клермон - Ницца
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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