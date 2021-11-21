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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Арсенал
Динамо - Арсенал: обзор матча 21 ноября 2021
Динамо
21.11.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
15'
С. Шиманьски
22'
Ф. Бальбуэна
25'
В. Грулев
27'
В. Грулев
60'
А. Захарян
86'
Д. Хлусевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Арсенал
90'
Желтая карточка
К. Кангва
86'
ГОЛ! 5:1!
Д. Хлусевич
Пас отдал
Д. Степанов
Желтая карточка
Д. Макаров
82'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
Д. Фомин
82'
Замена
В. Галкин
️️️️
Д. Макаров
82'
Желтая карточка
Ф. Бальбуэна
74'
66'
Замена
Е. Марков
️️️️
Э. Кангва
Замена
Г. Варела
️️️️
С. Паршивлюк
66'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
В. Грулев
66'
ГОЛ! 5:0!
А. Захарян
Пас отдал
Д. Макаров
60'
58'
Желтая карточка
У. Радакович
Замена
А. Захарян
️️️️
К. Тюкавин
46'
46'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Е. Луценко
46'
Замена
Д. Степанов
️️️️
М. Беляев
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Г. Чаушич
ГОЛ! 4:0!
В. Грулев
27'
ГОЛ! 3:0!
В. Грулев
Пас отдал
С. Паршивлюк
25'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
С. Шиманьски
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Шиманьски
Пас отдал
К. Тюкавин
15'
7'
Желтая карточка
Г. Костадинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
18
Ордец
18
Паршивлюк
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
17
Шиманьски
77
Макаров
70
Тюкавин
3-2-4-1
1
Коченков
26
Радакович
6
Беляев
88
Сокол
8
Смольников
26
Хлусевич
70
Костадинов
23
Чаушич
42
Кангва
10
Кангва
48
Луценко
27
Грулев
9
Н'Жи
9
Н'Жи
27
Грулев
18
Паршивлюк
2
Варела
2
Варела
18
Паршивлюк
77
Макаров
90
Галкин
90
Галкин
77
Макаров
70
Тюкавин
23
Захарян
23
Захарян
70
Тюкавин
74
Фомин
91
Гладышев
91
Гладышев
74
Фомин
6
Беляев
5
Степанов
5
Степанов
6
Беляев
23
Чаушич
99
Гулиев
99
Гулиев
23
Чаушич
48
Луценко
11
Ткачев
11
Ткачев
48
Луценко
10
Кангва
20
Марков
20
Марков
10
Кангва
Остались в запасе
Динамо
Арсенал
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR - Евгений Турбин; AVAR - Алексей Лунев
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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