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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Америка Минейро
Флуминенсе - Америка Минейро: обзор матча 21 ноября 2021
Флуминенсе
21.11.2021, воскресенье, 23:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Америка Минейро
43'
Л. Энрике
83'
F. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Америка Минейро
90'
Замена
M. Toscano
️️️️
Але
90'
Замена
A. Ruschel
️️️️
М. Лопес
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
F.
90'
Замена
G. Apis
️️️️
Мартинелли
89'
Замена
Л. Кларо
️️️️
Нино
89'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
F.
83'
80'
Желтая карточка
Жуниньо
73'
Замена
C. Alberto
️️️️
Ф. Азеведо
73'
Замена
Y. Sasse
️️️️
Л. Кал
Замена
Х. Касарес
️️️️
К. Паулиста
73'
Замена
Д. Ариас
️️️️
Л. Энрике
68'
Желтая карточка
Андре
48'
46'
Желтая карточка
Але
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Нино
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
9
Fred
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Америка Минейро
16
Але
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Джон Ариас
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Америка Минейро
31
Yan Sasse
ЦП
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
12
Airton
ЦФ
3-5
33
Нино
44
Брас
23
Марлон
11
Энрике
88
7
Андре
8
Мартинелли
9
5
4
Бауэрман
21
Кал
1
Кавичиоли
2
45
Силва
38
Паулиста
26
Касарес
26
Касарес
38
Паулиста
11
Энрике
11
Ариас
11
Ариас
11
Энрике
9
25
Бобадилья
25
Бобадилья
9
8
Мартинелли
29
29
8
Мартинелли
33
Нино
4
Кларо
4
Кларо
33
Нино
21
Кал
31
31
21
Кал
16
Але
20
20
16
Але
11
Азеведо
99
99
11
Азеведо
6
Лопес
28
28
6
Лопес
Остались в запасе
Флуминенсе
Америка Минейро
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
0
L. Santos
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
99
Abel Hernández
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Флуминенсе - Америка Минейро
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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