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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Аякс
РКС Ваалвейк - Аякс: обзор матча 21 ноября 2021
РКС Ваалвейк
21.11.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 5
Завершен
Аякс
17'
С. Аллер
42'
С. Бергейс
57'
С. Бергейс
74'
Х. Тимбер
83'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Аякс
Желтая карточка
Х. Гаари
85'
83'
ГОЛ! 0:5!
С. Аллер
79'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
79'
Замена
З. Лабиад
️️️️
С. Бергейс
Замена
L. Daneels
️️️️
Л. Ваутерс
76'
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
76'
74'
ГОЛ! 0:4!
Х. Тимбер
Пас отдал
М. Дарами
70'
Замена
М. Дарами
️️️️
Д. Тадич
70'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
С. Бакари
61'
60'
Замена
Д. Классен
️️️️
Р. Гравенберх
57'
ГОЛ! 0:3!
С. Бергейс
42'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Блинд
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
5
Ахмед Туба
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
14
Lennerd Daneels
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Аякс
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
3-5
1
Вессен
21
Меленстен
3
Гаари
2
Бакари
6
Анита
21
Одгор
15
Ваутерс
26
Августинс
4
Адевойе
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
12
Тимбер
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
15
Ваутерс
14
14
15
Ваутерс
2
Бакари
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
2
Бакари
29
Крамер
27
27
29
Крамер
10
Тадич
9
Дарами
9
Дарами
10
Тадич
8
Гравенберх
18
Классен
18
Классен
8
Гравенберх
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
23
Бергейс
52
Лабиад
52
Лабиад
23
Бергейс
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Аякс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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