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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай - Фенербахче: обзор матча 21 ноября 2021
Галатасарай
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Фенербахче
16'
К. Актюркоглу
31'
М. Озил
90+4'
М. Креспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Фенербахче
90'
+7
Желтая карточка
И. Кахведжи
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Креспо
Пас отдал
Д. Росси
90'
+1
Замена
С. Азиз
️️️️
М. Хакан Яндас
90'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Озил
90'
Замена
С. Дурсун
️️️️
М. Бериша
83'
Вторая желтая
М. Тиссеран
Замена
М. Мохамед
️️️️
С. Фегули
83'
71'
Замена
М. Креспо
️️️️
Х. Соса
71'
Замена
Б. Осайи-Самуэль
️️️️
И. Кахведжи
Желтая карточка
В. Нельссон
66'
Замена
М. Дианье
️️️️
О. Морутан
65'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Х. Дервисоглу
65'
Желтая карточка
Ф. Муслера
35'
Желтая карточка
Маркао
35'
35'
Желтая карточка
Б. Эзер
35'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Озил
Пас отдал
И. Кахведжи
Желтая карточка
Б. Кутлу
25'
24'
Желтая карточка
М. Тиссеран
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
О. Морутан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
10
Месут Озил
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
2
Йедлин
25
Нельссон
23
Маркао
8
Фегули
10
Кутлу
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
80
Морутан
28
Дервисоглу
3-5-1-1
1
Эзер
32
Тиссеран
3
Мин-Джэ
57
Новак
8
Яндас
7
Соса
8
Зайц
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
10
Озил
20
Бериша
28
Дервисоглу
14
Антальялы
14
Антальялы
28
Дервисоглу
8
Фегули
42
Мохамед
42
Мохамед
8
Фегули
80
Морутан
45
Дианье
45
Дианье
80
Морутан
17
Кахведжи
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
8
Яндас
4
Азиз
4
Азиз
8
Яндас
10
Озил
9
Росси
9
Росси
10
Озил
20
Бериша
19
Дурсун
19
Дурсун
20
Бериша
7
Соса
19
Креспо
19
Креспо
7
Соса
Остались в запасе
Галатасарай
Фенербахче
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Галатасарай - Фенербахче
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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