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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Сампдория
Салернитана - Сампдория: обзор матча 21 ноября 2021
Салернитана
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 2
Завершен
Сампдория
40'
Ф. Ди Таччио (АГ)
43'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салернитана - Сампдория
87'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Квальярелла
86'
Желтая карточка
Ю. Хабот
Замена
А. Скьявоне
️️️️
Ф. Ди Таччио
67'
Замена
Сими
️️️️
Ф. Рибери
67'
65'
Замена
Ю. Хабот
️️️️
А. Феррари
62'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Б. Берешиньски
62'
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
В. Верре
57'
Желтая карточка
А. Экдаль
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
С. Гондо
55'
Замена
В. Кечрида
️️️️
Н. Цортеа
55'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Г. Кастанос
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Кандрева
Пас отдал
Ф. Квальярелла
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Ди Таччио
24'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
82
Леонардо Капецци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
9
Сими
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-4-1-2
27
Белец
5
Гальоло
23
Гьембер
20
Раньери
7
Рибери
18
Ди Таччио
20
Кастанос
29
Кулибали
20
Цортеа
11
Гондо
11
Джурич
4-4-2
25
Аудеро
18
Берешиньски
25
Колли
25
Феррари
3
Ауджелло
87
Кандрева
2
Торсбю
8
Экдаль
26
Верре
27
Квальярелла
9
Капуто
20
Цортеа
28
Кечрида
28
Кечрида
20
Цортеа
18
Ди Таччио
8
Скьявоне
8
Скьявоне
18
Ди Таччио
20
Кастанос
10
Оби
10
Оби
20
Кастанос
7
Рибери
9
Сими
9
Сими
7
Рибери
11
Гондо
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Гондо
18
Берешиньски
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
25
Феррари
24
Хабот
24
Хабот
25
Феррари
26
Верре
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
26
Верре
27
Квальярелла
11
Габбиадини
11
Габбиадини
27
Квальярелла
Остались в запасе
Салернитана
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Кастори
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
30
Никола Равалья
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Кастори
Статистика матча Салернитана - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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