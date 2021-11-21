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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 21 ноября 2021
Канзаc Сити
21.11.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
17'
K. Shelton
45+3'
Н. Изима-Мирен
58'
G. Zusi
39'
К. Дажоме (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
90'
+2
Желтая карточка
E. Godoy
89'
Желтая карточка
Л. Каваллини
86'
Желтая карточка
Б. Гаспар
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Г. Кинда
86'
73'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Л. Овусу
73'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Нервински
65'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
М. Годиньо
ГОЛ! 3:1!
G. Zusi
Пас отдал
Д. Шаллой
58'
46'
Замена
E. Godoy
️️️️
Ф. Юнгвирт
ГОЛ! 2:1!
Н. Изима-Мирен
45'
+3
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дажоме
ГОЛ! 1:0!
K. Shelton
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
6
Гади Кинда
АП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
71
Максим Крепо
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
24
José Mauri
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
3-2-1-4
29
8
77
Изима-Мирен
14
54
6
Санчес
6
Кинда
3
Фонтас
20
Шаллой
11
77
Расселл
3-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
28
Годиньо
25
Галд
15
2
Нервински
31
Тейберт
24
Овусу
6
Кинда
15
Эспиноза
15
Эспиноза
6
Кинда
2
Нервински
91
Браун
91
Браун
2
Нервински
26
Юнгвирт
4
4
26
Юнгвирт
28
Годиньо
25
Кайседо
25
Кайседо
28
Годиньо
24
Овусу
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Овусу
Остались в запасе
Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
24
José Mauri
ЦП
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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