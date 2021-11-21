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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Сент-Этьен
Труа - Сент-Этьен: обзор матча 21 ноября 2021
Труа
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
61'
М. Трауко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Сент-Этьен
90'
+1
Желтая карточка
Э. Грин
90'
Замена
А. Диуссе
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Б. Домингес
️️️️
Р. Куаме
88'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Й. Тузгар
88'
81'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Р. Амума
81'
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Аушиш
75'
Желтая карточка
М. Наде
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Х. Шавалерен
69'
Замена
Х. Сук
️️️️
Т. Дингом
69'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
И. Каборе
68'
62'
Замена
В. Хазри
️️️️
Ж. Крассо
61'
ГОЛ! 0:1!
М. Трауко
48'
Желтая карточка
З. Юссуф
36'
Желтая карточка
А. Аушиш
Желтая карточка
Й. Салмье
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
9
Рено Рипар
ПВ
23
Адиль Рами
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
19
Брендон Домингес
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
17
Эмен Муэффек
ПЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
19
Матис Сабан
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-2-1-2
93
Гайо
4
Бьянсон
21
Салмье
8
Жиродо
12
Каборе
7
Шавалерен
5
Дингом
26
Куаме
9
Рипар
7
Тузгар
23
Рами
4-1-3-2
42
Грин
47
Трауко
15
Колоджейчак
50
Наде
97
Масон
28
Юссуф
24
Аушиш
10
Будебуз
70
Норден
11
Крассо
17
Амума
7
Шавалерен
5
Тардье
5
Тардье
7
Шавалерен
7
Тузгар
7
Шамбос
7
Шамбос
7
Тузгар
26
Куаме
19
Домингес
19
Домингес
26
Куаме
5
Дингом
9
Сук
9
Сук
5
Дингом
12
Каборе
7
Родригес
7
Родригес
12
Каборе
24
Аушиш
29
Гурна
29
Гурна
24
Аушиш
17
Амума
17
Муэффек
17
Муэффек
17
Амума
10
Будебуз
10
Диуссе
10
Диуссе
10
Будебуз
11
Крассо
10
Хазри
10
Хазри
11
Крассо
Остались в запасе
Труа
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
Главный тренер
Лорен Баттлес
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
19
Матис Сабан
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
19
Матис Сабан
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Труа - Сент-Этьен
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
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