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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Краснодар-2
Волгарь - Краснодар-2: обзор матча 21 ноября 2021
Волгарь
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Краснодар-2
89'
Пенальти не реализован!
Р. Апеков
Замена
А. Павлишин
️️️️
А. Гилязетдинов
73'
Замена
А. Бутенко
️️️️
И. Ращеня
73'
69'
Желтая карточка
В. Якимов
69'
Замена
В. Самко
️️️️
Б. Рейхмен
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Погосов
65'
63'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Н. Сергеев
Желтая карточка
Н. Капленко
61'
57'
Желтая карточка
О. Олусегун
26'
Желтая карточка
Д. Пивоваров
Желтая карточка
Д. Ведерников
24'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
10
Артем Симонян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
3-3-2-2
81
Смирнов
69
Козлов
4
Локтионов
3
Ведерников
4
Ращеня
8
Капленко
6
Печенкин
24
Погосов
10
Симонян
43
Гилязетдинов
17
Лесников
4-1-1-2-2
80
Кокарев
44
Корнюшин
4
Литвинов
4
Бородин
32
Пивоваров
23
Якимов
56
Рейхмен
2
Манелов
17
Сергеев
6
Олусегун
90
Кутовой
43
Гилязетдинов
7
Павлишин
7
Павлишин
43
Гилязетдинов
24
Погосов
23
Стефанович
23
Стефанович
24
Погосов
4
Ращеня
13
Бутенко
13
Бутенко
4
Ращеня
17
Сергеев
44
Исаенко
44
Исаенко
17
Сергеев
56
Рейхмен
70
Самко
70
Самко
56
Рейхмен
Остались в запасе
Волгарь
Краснодар-2
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Илья Гоманюк
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
1
Сергей Ещенко
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Илья Гоманюк
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Волгарь - Краснодар-2
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
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