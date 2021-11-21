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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Кортрейк
Андерлехт - Кортрейк: обзор матча 21 ноября 2021
Андерлехт
21.11.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кортрейк
51'
T. Sainsbury (АГ)
36'
П. Хабиб Гуйе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Кортрейк
84'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
84'
Замена
Р. Алиуи
️️️️
П. Хабиб Гуйе
Замена
Я. Версхарен
️️️️
М. Ашимеру
77'
71'
Желтая карточка
T. Sainsbury
Замена
Ф. Амузу
️️️️
К. Куаме
62'
Красная карточка
Б. Раман
60'
52'
Желтая карточка
П. Хабиб Гуйе
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
T. Sainsbury
51'
36'
ГОЛ! 0:1!
П. Хабиб Гуйе
31'
Желтая карточка
К. Вандендрище
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кортрейк
37
Абделькахар Кадри
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
7
Рашид Алиуи
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
16
Магальян
29
Худт
15
Михайличенко
18
Ашимеру
24
Каллен
8
Ольссон
8
Куаме
11
Зиркзее
14
Раман
3-5
37
Кадри
26
Вандендрище
18
Палаверса
21
Морено
20
Деваэль
4
16
Радованович
30
Д'Хаен
8
Куаме
9
Амузу
9
Амузу
8
Куаме
18
Ашимеру
16
Версхарен
16
Версхарен
18
Ашимеру
77
Гуйе
7
Алиуи
7
Алиуи
77
Гуйе
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
Остались в запасе
Андерлехт
Кортрейк
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Андерлехт - Кортрейк
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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