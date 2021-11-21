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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Кубань
Текстильщик - Кубань: обзор матча 21 ноября 2021
Текстильщик
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 3
Завершен
Кубань
54'
Е. Пруцев
45'
В. Алейников
61'
М. Лаук
75'
О. Шалаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Кубань
Желтая карточка
Т. Аванесян
90'
+4
Замена
А. Мнацаканян
️️️️
В. Стеклов
85'
Замена
М. Бачинский
️️️️
И. Мосейчук
85'
82'
Замена
К. Климов
️️️️
Н. Абдоков
82'
Замена
А. Дышеков
️️️️
В. Алейников
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
А. Шленкин
79'
75'
ГОЛ! 1:3!
О. Шалаев
74'
Замена
А. Саркисов
️️️️
М. Лаук
Замена
Х. Машуков
️️️️
В. Сергеев
69'
68'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
М. Сидоров
68'
Замена
О. Шалаев
️️️️
И. Петров
61'
ГОЛ! 1:2!
М. Лаук
ГОЛ! 1:1!
Е. Пруцев
54'
Замена
Е. Пруцев
️️️️
С. Обивалин
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
В. Алейников
Желтая карточка
С. Обивалин
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
7
Илья Шведюк
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
10
Илья Петров
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
11
Егор Пруцев
АП
17
Дмитрий Рудаков
АП
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Кирилл Климов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Смирнов
62
Карпов
88
Обивалин
90
Хрипков
7
Шведюк
59
Аванесян
20
Стеклов
7
Горюшкин
9
Мосейчук
14
Сергеев
7
Шленкин
4-1-3-2
1
Нестеренко
81
Сидоров
27
Грицаенко
5
Эдиев
33
Гапон
38
Алейников
10
Петров
36
Гурфов
87
Безденежных
99
Абдоков
10
Лаук
88
Обивалин
11
Пруцев
11
Пруцев
88
Обивалин
14
Сергеев
0
Машуков
0
Машуков
14
Сергеев
20
Стеклов
8
Мнацаканян
8
Мнацаканян
20
Стеклов
9
Мосейчук
77
Бачинский
77
Бачинский
9
Мосейчук
7
Шленкин
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
7
Шленкин
81
Сидоров
52
Лобкарев
52
Лобкарев
81
Сидоров
38
Алейников
33
Дышеков
33
Дышеков
38
Алейников
10
Петров
18
Шалаев
18
Шалаев
10
Петров
99
Абдоков
90
Климов
90
Климов
99
Абдоков
10
Лаук
11
Саркисов
11
Саркисов
10
Лаук
Остались в запасе
Текстильщик
Кубань
95
Александр Маслов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
Главный тренер
Андрей Аксенов
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
95
Александр Маслов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
17
Дмитрий Рудаков
АП
Остались в запасе
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Аксенов
Статистика матча Текстильщик - Кубань
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Текстильщик
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