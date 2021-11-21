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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Ингулец
Минай - Ингулец: обзор матча 21 ноября 2021
Минай
21.11.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Ингулец
39'
Е. Селезнев
28'
М. Ковалев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минай - Ингулец
90'
+3
Желтая карточка
В. Шарай
Вторая желтая
М. Месхи
90'
+2
84'
Замена
И. Головкин
️️️️
Е. Опанасенко
Замена
А. Байдал
️️️️
Б. Коваленко
77'
Желтая карточка
М. Месхи
74'
Желтая карточка
O. Petrusenko
64'
63'
Замена
В. Шарай
️️️️
А. Козак
46'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
А. Коробенко
46'
Замена
V. Lupashko
️️️️
M. Bartulovic
41'
Желтая карточка
M. Stephen Gopey
ГОЛ! 1:1!
Е. Селезнев
39'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Ковалев
16'
Желтая карточка
M. Bartulovic
12'
Желтая карточка
А. Коробенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
25
Данил Кучер
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
32
Михаил Месхи
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
Ингулец
24
Иван Головкин
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
1-1-1-5
25
Кучер
33
Гончар
32
Месхи
9
Билоног
52
Коваленко
0
89
99
Хахлев
16
3-5
1
28
Полегенько
60
Поспелов
39
Опанасенко
29
Асмелаш
99
10
Козак
28
Коробенко
0
52
Коваленко
80
Байдал
80
Байдал
52
Коваленко
39
Опанасенко
24
Головкин
24
Головкин
39
Опанасенко
10
Козак
77
Шарай
77
Шарай
10
Козак
28
Коробенко
0
0
28
Коробенко
0
80
80
0
Остались в запасе
Минай
Ингулец
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
7
Олег Вишневский
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
Остались в запасе
97
Андрей Якимов
ЦП
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Минай - Ингулец
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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