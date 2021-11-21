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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 21 ноября 2021
Сассуоло
21.11.2021, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
37'
Д. Скамакка
52'
Д. Берарди (П)
40'
Б. Кейта
56'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Д. Распадори
90'
+1
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Рожерио
85'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
85'
84'
Замена
К. Олива
️️️️
Р. Марин
84'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
78'
Замена
М. Касерес
️️️️
Г. Цаппа
78'
Замена
А. Дейола
️️️️
А. Грасси
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Скамакка
74'
Желтая карточка
К. Айхан
72'
56'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Педро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Берарди
52'
42'
Желтая карточка
А. Грасси
40'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кейта
Пас отдал
Н. Нандес
ГОЛ! 1:0!
Д. Скамакка
Пас отдал
Д. Берарди
37'
33'
Желтая карточка
Р. Марин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
13
Рожерио
23
Айхан
67
Феррари
22
Тольян
16
Фраттези
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
18
Распадори
9
Скамакка
3-2-3-2
28
Краньо
16
Белланова
23
Чеппителли
44
Карбони
4
Цаппа
22
Ликояннис
18
Марин
33
Грасси
8
Нандес
9
Жоао Педро
17
Кейта
13
Рожерио
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
13
Рожерио
18
Распадори
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
18
Распадори
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
9
Скамакка
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Скамакка
4
Цаппа
4
Касерес
4
Касерес
4
Цаппа
18
Марин
28
Олива
28
Олива
18
Марин
33
Грасси
14
Дейола
14
Дейола
33
Грасси
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
29
Луиджи Самеле
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
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