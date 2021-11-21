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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Бордо
Метц - Бордо: обзор матча 21 ноября 2021
Метц
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 3
Завершен
Бордо
45'
Н. де Превилль
52'
О. Нгетт
70'
О. Нгетт
17'
А. Элис
39'
Р. Уден
67'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Бордо
87'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Э. Кватен
87'
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Мангаш
Замена
П. Яд
️️️️
Н. де Превилль
82'
Замена
М. Гуйе
️️️️
И. Ньян
82'
82'
Замена
С. Калу
️️️️
Р. Уден
81'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Ж. Онана
71'
Замена
М. Ньянг
️️️️
Я. Дилросун
ГОЛ! 3:3!
О. Нгетт
Пас отдал
Ф. Сентонс
70'
68'
Желтая карточка
Я. Адли
Красная карточка
Ф. Булайя
68'
67'
ГОЛ! 2:3!
Р. Уден
Пас отдал
Я. Адли
Желтая карточка
Д. Бронн
55'
ГОЛ! 2:2!
О. Нгетт
Пас отдал
Д. Бронн
52'
ГОЛ! 1:2!
Н. де Превилль
Пас отдал
И. Ньян
45'
39'
ГОЛ! 0:2!
Р. Уден
Пас отдал
Я. Дилросун
Замена
О. Нгетт
️️️️
С. Ниакате
31'
30'
Желтая карточка
А. Элис
Желтая карточка
П. Сарр
28'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Элис
Пас отдал
Р. Уден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
29
Папе Сарр
ЦП
4
Сику Ниакате
ЦП
37
Фарид Булайя
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
14
Жан Онана
ЦФ
17
Альберт Элис
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
37
Папа Яд
ЛВ
11
Опа Нгетт
ЛВ
27
Амаду Мбенг
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Окиджа
3
Делен
6
Бронн
4
Куяте
18
Сентонс
96
Н'Дорам
29
Сарр
4
Ниакате
37
Булайя
7
Ньян
12
де Превилль
4-1-3-2
56
Костиль
22
Кватен
17
Мешер
2
Грегерсен
7
Мангаш
94
Отавио
10
Уден
29
Адли
24
Дилросун
17
Элис
14
Онана
12
де Превилль
37
Яд
37
Яд
12
де Превилль
4
Ниакате
11
Нгетт
11
Нгетт
4
Ниакате
7
Ньян
26
Гуйе
26
Гуйе
7
Ньян
7
Мангаш
14
Менса
14
Менса
7
Мангаш
22
Кватен
12
Пембеле
12
Пембеле
22
Кватен
10
Уден
90
Калу
90
Калу
10
Уден
24
Дилросун
99
Ньянг
99
Ньянг
24
Дилросун
14
Онана
7
Бриан
7
Бриан
14
Онана
Остались в запасе
Метц
Бордо
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
16
Марк-Орель Каяр
ВР
22
Софьян Алакуш
ПЗ
27
Амаду Мбенг
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
10
Амин Басси
АП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Франсержио
ЦП
6
Том Лакуа
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Метц - Бордо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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