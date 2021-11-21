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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 21 ноября 2021
Реал Сосьедад
21.11.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
Желтая карточка
А. Горосабель
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
О. Альдрете
Желтая карточка
Б. Турриэнтес
90'
+2
90'
Желтая карточка
Э. Кошта
89'
Замена
М. Андре
️️️️
Д. Васс
Желтая карточка
Д. Рико
87'
87'
Желтая карточка
К. Куандреди
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Д. Сильва
85'
84'
Желтая карточка
Ю. Муса
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
А. Янузай
84'
Замена
А. Серлот
️️️️
А. Исак
84'
78'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Рачич
77'
Замена
К. Куандреди
️️️️
У. Дуро
76'
Желтая карточка
Д. Васс
Красная карточка
А. Элустондо
76'
70'
Желтая карточка
Д. Фулкье
67'
Замена
М. Гомес
️️️️
Г. Гедеш
Замена
М. Субименди
️️️️
А. Гевара
60'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Барренечеа
60'
57'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
А. Гевара
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
6
Элустондо
2
Горосабель
6
Гевара
23
Мерино
7
Барренечеа
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
4-1-2-2-1
24
Силлессен
20
Фулкье
15
Альдрете
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
18
Солер
11
Кошта
11
Гедеш
9
Дуро
24
Янузай
2
Сальдуа
2
Сальдуа
24
Янузай
21
Сильва
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
21
Сильва
6
Гевара
36
Субименди
36
Субименди
6
Гевара
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Исак
9
Серлот
9
Серлот
9
Исак
9
Дуро
88
Куандреди
88
Куандреди
9
Дуро
10
Рачич
80
Муса
80
Муса
10
Рачич
10
Васс
10
Андре
10
Андре
10
Васс
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гомес
11
Гедеш
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
4
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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