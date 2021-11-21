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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Утрехт
Камбур - Утрехт: обзор матча 21 ноября 2021
Камбур
21.11.2021, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 1
Завершен
Утрехт
21'
Р. Ульдрикис
54'
Д. Якобс
32'
М. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Утрехт
90'
+3
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
Замена
М. Гуллит
️️️️
Д. Самбисса
90'
Замена
J. ter Heide
️️️️
Д. Якобс
86'
80'
Замена
М. Махи
️️️️
К. Тимбер
80'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Силла
69'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
О. Буссаид
ГОЛ! 2:1!
Д. Якобс
54'
47'
Желтая карточка
D. Warmerdam
Замена
М. Брей
️️️️
М. Паулиссен
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
М. Силла
ГОЛ! 1:0!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Д. Якобс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
14
Виллем Янссен
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
7
Мусса Силла
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
3-2-3-2
1
Стевенс
7
Самбисса
5
Шмидт
4
3
МакИнтош
24
Бангура
6
Паулиссен
23
Якобс
4
Худемакерс
47
Каллон
17
Ульдрикис
3-3-4
1
Пас
14
Янссен
5
тер Авест
2
ван дер Маарел
8
ван Овереем
23
Рамселар
23
Тимбер
9
Дувикас
49
Буссаид
4
7
Силла
23
Якобс
2
2
23
Якобс
7
Самбисса
40
Гуллит
40
Гуллит
7
Самбисса
6
Паулиссен
14
Брей
14
Брей
6
Паулиссен
7
Силла
7
Балк
7
Балк
7
Силла
49
Буссаид
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
49
Буссаид
23
Тимбер
10
Махи
10
Махи
23
Тимбер
Остались в запасе
Камбур
Утрехт
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Том Бур
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
92
Артур Загре
ЛЗ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Том Бур
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Остались в запасе
92
Артур Загре
ЛЗ
20
Joey Houweling
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Камбур - Утрехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
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