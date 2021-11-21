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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Сантос
Коринтианс - Сантос: обзор матча 21 ноября 2021
Коринтианс
21.11.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Сантос
47'
Жо
86'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коринтианс - Сантос
ГОЛ! 2:0!
Габриэль
86'
Желтая карточка
Рони
82'
72'
Замена
К. Санчес
️️️️
В. Заносело
Замена
Виллиан
️️️️
Г. Перейра
63'
ГОЛ! 1:0!
Жо
47'
46'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Мадсон
46'
Замена
Л. Брага
️️️️
Г. Пирани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Жил
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
6
Габриэль
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
11
Габриэль Перейра
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Сантос
34
Жоао Пауло
ЦФ
15
Кайки
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦФ
3
Данило Боса
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
95
Маркос Гильерме
ЦФ
9
Diego Tardelli
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
43
Витиньо
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Сантос
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
20
Анжело Габриэль
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
7
Карлос Санчес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кассио
6
Сантос
4
Виктор
4
Жил
23
Фагнер
6
Габриэль
37
Ду Кейрос
7
Аугусто
10
Гедес
11
Перейра
21
Жо
5
25
Заносело
9
95
Гильерме
12
Пирани
6
Джонатан
11
Перейра
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Перейра
22
Мадсон
20
Габриэль
20
Габриэль
22
Мадсон
12
Пирани
22
Брага
22
Брага
12
Пирани
25
Заносело
7
Санчес
7
Санчес
25
Заносело
Остались в запасе
Коринтианс
Сантос
31
Густаво Мантуан
ПЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
43
Витиньо
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
31
Густаво Мантуан
ПЗ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
70
Рони
ЦП
43
Витиньо
ЦП
7
Луан
АП
19
Густаво Силва
ПВ
28
Адсон
ЦФ
Остались в запасе
36
Матиас Лакава
ЦП
13
Жандрей
ЦФ
21
Raniel
ЦФ
20
Мораес
ЦФ
31
ParÃ¡
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
3
Вагнер Леонардо
ЦФ
17
Винисиус Балиэйро
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Коринтианс - Сантос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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