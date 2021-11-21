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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Спарта
Словацко - Спарта: обзор матча 21 ноября 2021
Словацко
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
16'
Я. Калабишка
43'
В. Юрецка
57'
Д. Хользер
85'
Р. Сисилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Спарта
ГОЛ! 4:0!
Р. Сисилия
Пас отдал
В. Даничек
85'
80'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Гараслин
78'
Желтая карточка
А. Гложек
Замена
М. Томич
️️️️
Д. Хользер
78'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Юрецка
78'
Желтая карточка
Я. Калабишка
73'
Замена
J. Navratil
️️️️
М. Петржела
68'
Желтая карточка
М. Петржела
64'
Замена
В. Даничек
️️️️
М. Кохут
63'
58'
Замена
Б. Докал
️️️️
Л. Крейчи
57'
Желтая карточка
М. Пулькраб
ГОЛ! 3:0!
Д. Хользер
Пас отдал
В. Юрецка
57'
50'
Желтая карточка
Д. Павелка
46'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
М. Минчев
ГОЛ! 2:0!
В. Юрецка
Пас отдал
П. Рейнберк
43'
40'
Желтая карточка
Л. Штетина
21'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Т. Виснер
ГОЛ! 1:0!
Я. Калабишка
Пас отдал
М. Кохут
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
30
J. Navratil
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
3-5-1-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
95
Хользер
3
Кадлец
11
Петржела
21
Кохут
91
Калабишка
20
Хавлик
23
Рейнберк
18
Садилек
15
Юрецка
3-2-2-1-1
1
Ницэ
27
Панак
2
Штетина
28
Виснер
17
Ганцко
7
Крейчи
17
Минчев
8
Павелка
17
Гараслин
10
Гложек
11
Петржела
30
30
11
Петржела
21
Кохут
28
Даничек
28
Даничек
21
Кохут
15
Юрецка
22
Сисилия
22
Сисилия
15
Юрецка
95
Хользер
27
Томич
27
Томич
95
Хользер
7
Крейчи
61
Сачек
61
Сачек
7
Крейчи
28
Виснер
32
Виндхейм
32
Виндхейм
28
Виснер
7
Крейчи
9
Докал
9
Докал
7
Крейчи
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
17
Минчев
10
Пулькраб
10
Пулькраб
17
Минчев
Остались в запасе
Словацко
Спарта
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
30
Доминик Холек
ВР
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Словацко - Спарта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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