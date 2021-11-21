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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Жувентуде
Атлетико Минейро - Жувентуде: обзор матча 21 ноября 2021
Атлетико Минейро
21.11.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Жувентуде
72'
Халк (П)
76'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Жувентуде
Замена
Д. Саварино
️️️️
Кено
85'
Замена
Ч. Че
️️️️
М. Сарачо
85'
79'
Желтая карточка
D.
78'
Замена
R. Bilú
️️️️
Р. Форстер
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Кено
76'
Замена
И. Рабельо
️️️️
Д. Коста
75'
74'
Замена
D.
️️️️
J. Quintero
74'
Замена
W.
️️️️
Жадсон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
72'
58'
Замена
П. Энрике
️️️️
Капиксаба
45'
+1
Желтая карточка
Жадсон
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
44'
Замена
И. Фернандес
️️️️
Ревер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
8
Жаир
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
20
Кено
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
22
Эверсон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
14
Натан
ЦФ
16
Додо
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
10
Чико
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
3-2-1-5
25
Мариано
4
Ревер
13
Арана
29
Аллан
8
Жаир
7
Халк
6
Силва
22
Эверсон
19
Коста
20
Кено
11
Сарачо
3-1-5
2
2
13
Форстер
16
Жадсон
7
Капиксаба
1
Фридрих
2
Матеус
20
23
19
Коста
21
Рабельо
21
Рабельо
19
Коста
20
Кено
11
Саварино
11
Саварино
20
Кено
11
Сарачо
3
Че Че
3
Че Че
11
Сарачо
4
Ревер
8
Фернандес
8
Фернандес
4
Ревер
2
20
20
2
7
Капиксаба
96
Энрике
96
Энрике
7
Капиксаба
16
Жадсон
91
91
16
Жадсон
13
Форстер
7
7
13
Форстер
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Жувентуде
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
14
Натан
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
10
Чико
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
23
Гуга
ПЗ
23
Рафаэл
ВР
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
14
Натан
ЦФ
16
Додо
ЦФ
Остались в запасе
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
10
Чико
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Атлетико Минейро - Жувентуде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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