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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Фламенго
Интернасьонал - Фламенго: обзор матча 21 ноября 2021
Интернасьонал
21.11.2021, воскресенье, 03:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Фламенго
41'
Тайсон
4'
Г. Барбоза
11'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Фламенго
Замена
G. Maia
️️️️
Патрик
89'
84'
Замена
Рамон
️️️️
Ф. Луис
79'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
78'
Замена
Родиней
️️️️
Микаэл
78'
Замена
Матеузиньо
️️️️
М. Исла
Замена
Хейтор
️️️️
Р. Саравия
76'
Замена
М. Кадорини
️️️️
К. Паласиос
76'
Замена
Маурисио
️️️️
Р. Дурадо
76'
70'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Витиньо
Желтая карточка
Мойзес
46'
46'
Желтая карточка
Г. Барбоза
ГОЛ! 1:2!
Тайсон
Пас отдал
К. Паласиос
41'
Желтая карточка
Б. Мендес
19'
11'
ГОЛ! 0:2!
А. Перейра
Пас отдал
Э. Рибейро
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Витиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Фламенго
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
11
Кайо Видаль
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
10
Диего
АП
2-1-5
27
Мойзес
4
Мендес
88
Эденилсон
8
Патрик
20
Саравия
13
Дурадо
23
Линдосо
11
Тайсон
4-1-3-3
22
Исла
30
Кайо
4
Луис
16
Луис
10
Рибейро
11
Витиньо
8
Перейра
30
Микаэл
25
Алвес
15
Арао
9
Барбоза
8
Патрик
11
11
8
Патрик
20
Саравия
5
Хейтор
5
Хейтор
20
Саравия
13
Дурадо
18
Маурисио
18
Маурисио
13
Дурадо
7
Паласиос
99
Кадорини
99
Кадорини
7
Паласиос
11
Витиньо
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Витиньо
16
Луис
13
Рамон
13
Рамон
16
Луис
22
Исла
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
22
Исла
30
Микаэл
23
Родиней
23
Родиней
30
Микаэл
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
Остались в запасе
Интернасьонал
Фламенго
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Уго Соуза
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Диего
АП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Соуза
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
35
Жоао Гомес
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
26
Роберт Пирис
ЦП
10
Диего
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Интернасьонал - Фламенго
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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