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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Русенборг
Мольде - Русенборг: обзор матча 21 ноября 2021
Мольде
21.11.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
4 : 1
Завершен
Русенборг
29'
О. Омойджуанфо
40'
М. Эйкрем
61'
Ш. Синюан
56'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Русенборг
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Брюнхильдсен
90'
75'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Р. Зехнини
70'
69'
Желтая карточка
Д. Исламович
66'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Тагсет
ГОЛ! 3:1!
Ш. Синюан
61'
56'
ГОЛ! 2:1!
Д. Исламович
Пас отдал
О. Скарсем
49'
Желтая карточка
П. Скьельбред
ГОЛ! 2:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
Р. Зехнини
40'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
29'
4'
Желтая карточка
М. Хенриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
2
Павле Вагич
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
28
Магнус Гредем
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
4-2-2-2
1
Линде
28
Хауген
15
Бьорнбак
18
Синюан
25
Линнес
8
Хуссэйн
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
98
Зехнини
10
Омойджуанфо
1-3-5
1
Хансен
3
Ховланд
5
Скьельбред
7
Хенриксен
20
Тагсет
2
Вагич
77
Скарсем
9
Исламович
29
Хольм
19
Хольс
98
Зехнини
15
Кнутсон
15
Кнутсон
98
Зехнини
17
Брюнхильдсен
28
Гредем
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
5
Скьельбред
16
Конрадсен
16
Конрадсен
5
Скьельбред
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
20
Тагсет
Остались в запасе
Мольде
Русенборг
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
27
Давид Фофана
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Мольде - Русенборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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