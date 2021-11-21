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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Генк
Беерсхот - Генк: обзор матча 21 ноября 2021
Беерсхот
21.11.2021, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Генк
4'
Л. Шенклэнд
90+2'
М. Кайседо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Генк
Замена
M. Suzuki
️️️️
Р. Вака
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Кайседо
90'
+2
Замена
М. Лемос
️️️️
Р. Хольцхаушер
83'
76'
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Грошовски
Замена
М. Нубисси
️️️️
Л. Шенклэнд
64'
Желтая карточка
Й. Дом
62'
59'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Д. Пайнтсил
54'
Желтая карточка
К. Торстведт
ГОЛ! 1:0!
Л. Шенклэнд
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
11
Рамиро Вака
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Беерсхот
19
Abraham Okyere
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
1-2-5
25
Кайседо
11
Вака
10
Хольцхаушер
5
Ван ден Берг
7
Шенклэнд
29
6
Дом
3
4-3-2-1
26
Вандевордт
23
Пресиадо
26
Лукуми
15
Садик
3
Артеага
28
Пайнтсил
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Ито
42
Торстведт
30
Онуачу
10
Хольцхаушер
3
Лемос
3
Лемос
10
Хольцхаушер
7
Шенклэнд
99
Нубисси
99
Нубисси
7
Шенклэнд
11
Вака
7
7
11
Вака
28
Пайнтсил
10
Бонгонда
10
Бонгонда
28
Пайнтсил
17
Грошовски
99
Угбо
99
Угбо
17
Грошовски
Остались в запасе
Беерсхот
Генк
19
Abraham Okyere
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
19
Abraham Okyere
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Беерсхот - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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