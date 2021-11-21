Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Карагюмрюк
Касымпаша - Карагюмрюк: обзор матча 21 ноября 2021
Касымпаша
21.11.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Карагюмрюк
32'
Ю. Эрдоган
1'
Т. Бречка (АГ)
20'
Я. Карамо
27'
А. Пешич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Карагюмрюк
90'
+4
Красная карточка
В. Хеденстад
90'
Желтая карточка
Л. Билья
87'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
А. Бертолаччи
78'
Замена
А. Муса
️️️️
Я. Карамо
66'
Замена
Т. Торун
️️️️
Э. Мор
65'
Замена
А. Угур
️️️️
Э. Эзтюмер
60'
Желтая карточка
Э. Жуканович
Замена
Н. Дирар
️️️️
К. Варга
60'
Замена
Э. Эльмали
️️️️
S. AytaÃ§
60'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
М. Травник
46'
45'
+4
Желтая карточка
Э. Эзтюмер
45'
+1
Желтая карточка
Э. Мор
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Т. Бречка
36'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Эрдоган
Пас отдал
У. Бозок
32'
Желтая карточка
М. Травник
31'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Пешич
20'
ГОЛ! 0:2!
Я. Карамо
Пас отдал
А. Бертолаччи
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Бречка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Михал Травник
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Касымпаша
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
77
Аднан Угур
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
4-4-1-1
23
Текин
25
Бречка
25
Брума
91
94
Хадергьонай
10
Травник
10
Эрдоган
15
Сербест
10
Хайрадинович
7
Варга
17
Бозок
3-3-2-3
6
Хеденстад
87
Жуканович
88
Эркин
91
Бертолаччи
50
Эзтюмер
6
Билья
7
Мор
14
Карамо
32
Люккассен
8
Пешич
2
Вивиано
7
Варга
8
Дирар
8
Дирар
7
Варга
25
Бречка
34
Хасполат
34
Хасполат
25
Бречка
10
Травник
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Травник
91
17
Эльмали
17
Эльмали
91
91
Бертолаччи
29
Балковец
29
Балковец
91
Бертолаччи
7
Мор
8
Торун
8
Торун
7
Мор
14
Карамо
7
Муса
7
Муса
14
Карамо
50
Эзтюмер
77
Угур
77
Угур
50
Эзтюмер
Остались в запасе
Касымпаша
Карагюмрюк
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Левент Мерджан
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Левент Мерджан
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
90
Берке Демиркан
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Касымпаша - Карагюмрюк
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Карагюмрюк
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+