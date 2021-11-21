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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 21 ноября 2021
Ростов
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 2
Завершен
Уфа
21'
Д. Полоз (П)
60'
П. Альмквист
16'
Г. Агаларов
57'
Г. Агаларов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
89'
Замена
О. Иванов
️️️️
Г. Агаларов
Желтая карточка
Д. Сухомлинов
83'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Соу
76'
71'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Ф. Мрзляк
67'
Замена
К. Плиев
️️️️
Э. Ботака-Иобома
Замена
И. Калинин
️️️️
Н. Поярков
62'
ГОЛ! 2:2!
П. Альмквист
Пас отдал
Д. Сухомлинов
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Агаларов
Желтая карточка
Д. Хаджикадунич
55'
25'
Желтая карточка
Ф. Мрзляк
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Полоз
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
Пас отдал
Ю. Журавлев
13'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
8
Данила Сухомлинов
АП
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Азер Алиев
ПП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
4-1-3-2
30
Песьяков
16
Поярков
6
Хаджикадунич
55
Осипенко
43
Терентьев
15
Глебов
7
Полоз
8
Сухомлинов
19
Байрамян
9
Соу
11
Альмквист
3-1-3-2-1
31
Беленов
4
Никитин
44
Журавлев
3
Ботака-Иобома
24
Мрзляк
10
Алиев
18
Камилов
50
Голубев
17
Касинтура
57
Кротов
25
Агаларов
16
Поярков
13
Калинин
13
Калинин
16
Поярков
9
Соу
27
Комличенко
27
Комличенко
9
Соу
3
Ботака-Иобома
15
Плиев
15
Плиев
3
Ботака-Иобома
25
Агаларов
19
Иванов
19
Иванов
25
Агаларов
24
Мрзляк
55
Саплинов
55
Саплинов
24
Мрзляк
Остались в запасе
Ростов
Уфа
87
Артем Исик
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кафанов
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
87
Артем Исик
ОП
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Кирилл Щетинин
АП
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
Главный тренер
Виталий Кафанов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Ростов - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Дмитрий Сафьян
Константин Шаламберидзе
Дополнительные помощники:
VAR - Артём Любимов; AVAR - Арам Петросян
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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