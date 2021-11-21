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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Спартак-2
Алания - Спартак-2: обзор матча 21 ноября 2021
Алания
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 3
Завершен
Спартак-2
32'
Б. Хадарцев (П)
77'
Б. Гурциев (П)
18'
К. Шильцов
41'
А. Воропаев
47'
С. Мельников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Спартак-2
90'
Замена
И. Муминов
️️️️
С. Оганесян
89'
Замена
И. Голятов
️️️️
К. Шильцов
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Б. Гурциев
77'
74'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Мельников
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
Д. Кобесов
73'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
А. Хабалов
73'
70'
Желтая карточка
С. Оганесян
Красная карточка
И. Машуков
64'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Б. Хадарцев
59'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Б. Кокоев
59'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Багаев
50'
47'
ГОЛ! 1:3!
С. Мельников
Желтая карточка
Х. Кочиев
45'
+3
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Воропаев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Хадарцев
32'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Шильцов
Пенальти не реализован!
Б. Хадарцев
10'
9'
Желтая карточка
Т. Акмурзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ОП
23
Алан Гиоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-2-3-1
91
Томаев
4
Качмазов
19
Бутаев
15
Кочиев
5
Багаев
10
Кобесов
21
Кокоев
10
Хадарцев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
97
Денисов
14
Агапов
3
Петрунин
36
Воропаев
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
9
Оганесян
7
Шильцов
21
Мельников
73
Шитов
5
Багаев
71
Дзахов
71
Дзахов
5
Багаев
10
Кобесов
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
10
Кобесов
15
Хабалов
88
Кобесов
88
Кобесов
15
Хабалов
10
Хадарцев
7
Гурциев
7
Гурциев
10
Хадарцев
21
Кокоев
8
Хугаев
8
Хугаев
21
Кокоев
21
Мельников
17
Шитов
17
Шитов
21
Мельников
9
Оганесян
27
Муминов
27
Муминов
9
Оганесян
7
Шильцов
17
Голятов
17
Голятов
7
Шильцов
Остались в запасе
Алания
Спартак-2
31
Арсен Джиоев
ЦФ
99
Николай Гиоргобиани
АП
13
Азамат Засеев
ОП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
23
Алан Гиоев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
30
Максим Данилин
ЦП
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
31
Арсен Джиоев
ЦФ
99
Николай Гиоргобиани
АП
13
Азамат Засеев
ОП
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
23
Алан Гиоев
ОП
Остались в запасе
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
30
Максим Данилин
ЦП
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Алания - Спартак-2
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
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4 : 1
15.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
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