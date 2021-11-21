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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Венеция
Болонья - Венеция: обзор матча 21 ноября 2021
Болонья
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
0 : 1
Завершен
Венеция
61'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Венеция
87'
Желтая карточка
С. Ромеро
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
Н. Домингес
87'
80'
Замена
М. Модоло
️️️️
Д. Бусио
80'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Окереке
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
А. Хики
79'
74'
Желтая карточка
Р. Хапс
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Р. Орсолини
69'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
69'
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Д. Бусио
59'
Замена
С. Кийин
️️️️
М. Араму
59'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
А. Вакка
54'
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Йонсен
47'
Желтая карточка
Д. Бусио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
2
Аарон Хики
ЛП
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ПП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
5
Антонио Вакка
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
17
Деннис Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
13
Софьян Кийин
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
9
Тома Анри
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
2-1-4-1-2
1
Скорупски
5
Сумаоро
3
Теате
17
Медель
2
Хики
8
Домингес
32
Сванберг
7
Орсолини
21
Сориано
7
Арнаутович
99
Барроу
3-3-1-1-2
44
Ромеро
23
Кальдара
32
Чеккарони
4
Ампаду
2
Маццокки
5
Вакка
5
Хапс
6
Бусио
70
Араму
17
Йонсен
29
Окереке
8
Домингес
10
Виола
10
Виола
8
Домингес
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
7
Орсолини
25
Вигнато
25
Вигнато
7
Орсолини
2
Хики
9
Сантандер
9
Сантандер
2
Хики
6
Бусио
13
Модоло
13
Модоло
6
Бусио
70
Араму
13
Кийин
13
Кийин
70
Араму
29
Окереке
8
Перец
8
Перец
29
Окереке
5
Вакка
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Вакка
17
Йонсен
9
Анри
9
Анри
17
Йонсен
Остались в запасе
Болонья
Венеция
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Остались в запасе
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Болонья - Венеция
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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