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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Яблонец
Славия - Яблонец: обзор матча 21 ноября 2021
Славия
21.11.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
5 : 0
Завершен
Яблонец
15'
П. Олаинка
33'
Я. Кухта
40'
А. Бах
77'
О. Лингр
90+1'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Яблонец
ГОЛ! 5:0!
О. Лингр
Пас отдал
М. Эмиль Мадсен
90'
+1
Замена
И. Траоре
️️️️
Т. Качараба
83'
83'
Замена
М. Неспор
️️️️
В. Пиларж
82'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
Желтая карточка
О. Дорли
78'
ГОЛ! 4:0!
О. Лингр
Пас отдал
М. Крменчик
77'
Замена
И. Шранц
️️️️
П. Олаинка
71'
Замена
М. Крменчик
️️️️
Я. Кухта
71'
65'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Плестил
65'
Замена
М. Долежал
️️️️
Т. Чванчара
65'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Я. Поважанец
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
Я. Громада
56'
Замена
О. Лингр
️️️️
Л. Масопуст
56'
ГОЛ! 3:0!
А. Бах
Пас отдал
Т. Голеш
40'
33'
Желтая карточка
Т. Чванчара
ГОЛ! 2:0!
Я. Кухта
Пас отдал
Н. Станчу
33'
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
О. Дорли
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Яблонец
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
24
Томаш Смейкал
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Мандоус
18
Бах
4
Усу
33
Качараба
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
7
Кухта
2-5-1-3
4
Холик
16
Кроб
3
Хюбшман
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
8
Гоушка
11
Пиларж
23
Сурзин
70
Чванчара
1
Гануш
33
Качараба
12
Траоре
12
Траоре
33
Качараба
14
Громада
21
Мадсен
21
Мадсен
14
Громада
8
Масопуст
32
Лингр
32
Лингр
8
Масопуст
7
Кухта
21
Крменчик
21
Крменчик
7
Кухта
99
Олаинка
26
Шранц
26
Шранц
99
Олаинка
7
Поважанец
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Поважанец
70
Чванчара
15
Долежал
15
Долежал
70
Чванчара
11
Пиларж
26
Неспор
26
Неспор
11
Пиларж
7
Плестил
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Плестил
Остались в запасе
Славия
Яблонец
1
Ондрей Колар
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
45
Убонг Экпай
ЦП
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Славия - Яблонец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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