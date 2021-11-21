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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Люцерн
Лугано - Люцерн: обзор матча 21 ноября 2021
Лугано
21.11.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Люцерн
4'
Р. Циглер
45+2'
M. Maric (П)
11'
Д. Соргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Люцерн
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Ж. Целар
84'
75'
Желтая карточка
М. Шульц
Желтая карточка
Д. Саббатини
67'
65'
Замена
Н. Чумич
️️️️
К. Гентнер
65'
Замена
Д. Домгени
️️️️
М. Фридек
65'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Л. Эмини
57'
Желтая карточка
И. Ндиайе
Замена
О. Кустодио
️️️️
К. Лунгойи
52'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
M. Maric
45'
+2
11'
ГОЛ! 1:1!
Д. Соргич
Пас отдал
Ф. Угринич
4'
Желтая карточка
М. Мюллер
ГОЛ! 1:0!
Р. Циглер
Пас отдал
З. Ловрич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Люцерн
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
27
Никола Чумич
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
4-3-3
1
Сайпи
5
3
Циглер
28
Хайризи
5
Дапрела
4
Ловрич
14
Саббатини
7
Факкинетти
9
Целар
11
Лунгойи
9
Амура
2-4-4
27
Мюллер
24
Сидлер
28
10
Эмини
4
Гентнер
17
Фридек
10
Шульц
39
Соргич
59
Верманн
7
Ндиайе
23
Угринич
11
Лунгойи
10
Кустодио
10
Кустодио
11
Лунгойи
9
Целар
34
Гвидотти
34
Гвидотти
9
Целар
17
Фридек
66
Домгени
66
Домгени
17
Фридек
10
Эмини
7
Нденг
7
Нденг
10
Эмини
4
Гентнер
27
Чумич
27
Чумич
4
Гентнер
Остались в запасе
Лугано
Люцерн
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
23
Leonid Srdic
ЦП
8
Kévin Monzialo
ЦФ
31
Yuri
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Nikolas Muci
ЦФ
Остались в запасе
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Лугано - Люцерн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
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3 : 0
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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