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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Грассхоппер
Серветт - Грассхоппер: обзор матча 21 ноября 2021
Серветт
21.11.2021, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Грассхоппер
32'
Г. Кюи
51'
К. Имери
80'
Г. Кюи
55'
Л. Бонатини (П)
69'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Грассхоппер
Замена
Д. Оберлен
️️️️
К. Имери
90'
+1
84'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Х. Кавабе
84'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Шмид
Замена
Й. Северен
️️️️
Т. Валь
83'
ГОЛ! 3:2!
Г. Кюи
80'
Желтая карточка
Д. Дулин
75'
69'
ГОЛ! 2:2!
Х. Кавабе
68'
Желтая карточка
Э. Леньяни
61'
Замена
А. Сантуш
️️️️
П. Пушич
Замена
Т. Конья
️️️️
Р. Роделен
61'
Желтая карточка
В. Сассо
55'
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Бонатини
ГОЛ! 2:0!
К. Имери
51'
Пенальти не реализован!
Т. Валь
48'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
Пас отдал
М. Стеванович
32'
4'
Желтая карточка
П. Пушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Кали Сене
ЦФ
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Серветт
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
20
Ноа Лосли
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
2-1-2-5
32
Фрик
3
Клиши
23
Сассо
30
Имери
25
Валь
9
Стеванович
25
Диалло
23
Роделен
28
Дулин
3
Вуйоз
99
Кюи
4-3-3
99
Морейра
33
Марграйтер
24
Тоти
33
Леньяни
34
Аригони
70
Пушич
24
Херц
31
Шмид
9
Бонатини
6
Кавабе
9
Сене
23
Роделен
8
Конья
8
Конья
23
Роделен
30
Имери
11
Оберлен
11
Оберлен
30
Имери
25
Валь
19
Северен
19
Северен
25
Валь
70
Пушич
8
Сантуш
8
Сантуш
70
Пушич
31
Шмид
9
Кампана
9
Кампана
31
Шмид
6
Кавабе
9
Демхасадж
9
Демхасадж
6
Кавабе
Остались в запасе
Серветт
Грассхоппер
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
29
Malik Sawadogo
ЦЗ
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
19
Флориан Ходжа
ЦП
7
Nuno Filipe Da Silva
ЦП
20
Ноа Лосли
ЦФ
28
Джибриль Диани
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Серветт - Грассхоппер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
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