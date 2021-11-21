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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Одд
Сарпсборг 08 - Одд: обзор матча 21 ноября 2021
Сарпсборг 08
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Одд
70'
А. Салетрос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Одд
Замена
Р. Мухаммед
️️️️
И. Коне
76'
74'
Замена
K. Larsen
️️️️
М. Леквен
ГОЛ! 1:0!
А. Салетрос
Пас отдал
И. Коне
70'
Замена
К. Опсет
️️️️
М. Майгаард
62'
27'
Замена
С. Овусу
️️️️
М. Андре Кааса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Одд
25
Йон Китолано
ЛЗ
6
Магнус Леквен
ЦП
2
Эспен Рууд
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦФ
15
Маркус Андре Кааса
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ЦФ
6
Конрад Валлем
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Сарпсборг 08
10
Гильермо Молинс
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
10
Рашад Мухаммед
ЦФ
14
Amadou Camara
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
2-5
6
Салетрос
27
Канаджижа
16
34
4
Утвик
6
Дюрестам
10
Линдсет
1-1-5
25
Китолано
6
Леквен
15
Кааса
7
Свендсен
9
Лауритсен
6
Валлем
1
Йоргенсен
20
Майгаард
22
Опсет
22
Опсет
20
Майгаард
28
Коне
10
Мухаммед
10
Мухаммед
28
Коне
15
Кааса
28
Овусу
28
Овусу
15
Кааса
6
Леквен
0
0
6
Леквен
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Одд
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Amadou Camara
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
1
Сондре Россбах
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
10
Гильермо Молинс
ЦП
14
Amadou Camara
ЦФ
17
Йоахим Солтведт
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Сондре Россбах
ВР
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Сарпсборг 08 - Одд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
2023.04.17 20:32
2
Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
2019.02.07 16:47
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
5
ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
2019.01.27 18:22
3
Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
3
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