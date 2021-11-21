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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Рубин
Сочи - Рубин: обзор матча 21 ноября 2021
Сочи
21.11.2021, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Рубин
27'
Родригао
31'
О. Абильдгор
81'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Рубин
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Нобоа
86'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
86'
Замена
М. Дуганджич
️️️️
М. Кассьерра
86'
84'
Желтая карточка
И. Игнатьев
81'
ГОЛ! 1:2!
А. Дрейер
Пас отдал
Х. Ин Бом
78'
Желтая карточка
Г. Онугха
78'
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Г. Онугха
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Н. Бурмистров
71'
69'
Замена
Л. Мусаев
️️️️
С. Бакаев
Замена
Д. Прохин
️️️️
К. Заика
65'
61'
Вторая желтая
О. Абильдгор
Красная карточка
И. Юрганов
59'
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
А. Зуев
31'
ГОЛ! 1:1!
О. Абильдгор
Пас отдал
С. Бакаев
ГОЛ! 1:0!
Родригао
Пас отдал
К. Нобоа
27'
26'
Желтая карточка
А. Зуев
24'
Желтая карточка
О. Абильдгор
Желтая карточка
К. Заика
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
10
Андерс Дрейер
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
34
Маргасов
20
Юрганов
5
Родригао
32
Терехов
15
Цаллагов
27
Заика
16
Нобоа
4
Юсупов
18
Бурмистров
9
Кассьерра
3-1-1-3-2
99
Дюпин
31
Зотов
3
Тальби
22
Уремович
28
Абильдгор
16
Ин Бом
17
Бакаев
17
Зуев
29
Хакшабанович
7
Онугха
10
Дрейер
27
Заика
27
Прохин
27
Прохин
27
Заика
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
16
Нобоа
7
Ангбан
7
Ангбан
16
Нобоа
9
Кассьерра
45
Дуганджич
45
Дуганджич
9
Кассьерра
18
Бурмистров
10
Воробьев
10
Воробьев
18
Бурмистров
17
Зуев
77
Костюков
77
Костюков
17
Зуев
17
Бакаев
38
Мусаев
38
Мусаев
17
Бакаев
7
Онугха
18
Игнатьев
18
Игнатьев
7
Онугха
Остались в запасе
Сочи
Рубин
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
16
Денис Адамов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Остались в запасе
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
93
Алексей Городовой
ВР
88
Степан Суриков
ОП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Сочи - Рубин
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Алексей Воронцов
Дополнительные помощники:
VAR - Владимир Москалев; AVAR - Валентин Мурашов
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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