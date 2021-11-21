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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лорьян
Анжер - Лорьян: обзор матча 21 ноября 2021
Анжер
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 14 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
68'
Т. Мангани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лорьян
90'
Замена
Р. Бурлес
️️️️
С. Лорик
86'
Замена
С. Сумано
️️️️
А. Грбич
86'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
Т. Моффи
Замена
Э. Эбосс
️️️️
С. Думбия
82'
Желтая карточка
С. Думбия
81'
Замена
Б. Менди
️️️️
П. Капелле
81'
Замена
С. Баокен
️️️️
М. Чо
74'
Желтая карточка
Д. Кабо
72'
72'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
К. Буагар
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Мангани
68'
Желтая карточка
А. Унаи
39'
Желтая карточка
Р. Томас
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
2
Самуэль Лорик
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
3
Батиста Менди
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Редван Бурлес
ЛП
10
Баптист Муазан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
11
Данго Уаттара
ПВ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-3-2-1
12
Петкович
21
Думбия
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
15
Капелле
21
Унаи
6
Мангани
17
Буфал
19
Кабо
50
Чо
4-1-1-1-3
1
Нарди
17
Мендес
15
Лапорт
27
Петро
2
Лорик
19
Абержель
28
Ле Фе
17
Буагар
9
Моффи
9
Грбич
2
Силва
21
Думбия
77
Эбосс
77
Эбосс
21
Думбия
15
Капелле
3
Менди
3
Менди
15
Капелле
50
Чо
13
Баокен
13
Баокен
50
Чо
2
Лорик
11
Бурлес
11
Бурлес
2
Лорик
17
Буагар
45
Лорьенте
45
Лорьенте
17
Буагар
9
Моффи
11
Уаттара
11
Уаттара
9
Моффи
9
Грбич
99
Сумано
99
Сумано
9
Грбич
Остались в запасе
Анжер
Лорьян
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
10
Баптист Муазан
ЦП
Остались в запасе
28
Матиас Лаж
ПВ
1
Антони Мандре
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
10
Баптист Муазан
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Анжер - Лорьян
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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