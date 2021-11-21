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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Силькеборг
Нордшелланд - Силькеборг: обзор матча 21 ноября 2021
Нордшелланд
21.11.2021, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Силькеборг
42'
О. Вилладсен
62'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нордшелланд - Силькеборг
Замена
К. Хансен
️️️️
Й. Йенсен-Аббью
80'
79'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
С. Йоргенсен
79'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Желтая карточка
И. Садик
76'
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Валлис
Замена
Л. Кулибали
️️️️
О. Антман
62'
Замена
А. Шельдеруп
️️️️
А. Франсис
46'
Желтая карточка
М. Тюхосен
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Н. Ларсен
44'
Желтая карточка
Н. Валлис
ГОЛ! 1:0!
О. Вилладсен
42'
12'
Желтая карточка
Р. Гояни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
22
Оливер Сонне
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1-4-5
22
17
Тюхосен
8
Андерсен
17
Франсис
11
Антман
33
Кристенсен
7
Адингра
2
Вилладсен
5
Йенсен-Аббью
3
Фрезе
39
Нагало
2-5-3
1
Ларсен
26
Калисир
29
Карстенсен
23
Тордарсон
23
Гояни
8
Йоргенсен
7
Валлис
6
Бринк
3
Сальквист
9
Хелениус
22
Сонне
17
Франсис
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
17
Франсис
5
Йенсен-Аббью
4
Хансен
4
Хансен
5
Йенсен-Аббью
11
Антман
28
Кулибали
28
Кулибали
11
Антман
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Клинге
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Нордшелланд
Силькеборг
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Остались в запасе
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Frederik Carstensen
ЦП
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Нордшелланд - Силькеборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
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