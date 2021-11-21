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Тоттенхэм - Лидс
Тоттенхэм - Лидс: обзор матча 21 ноября 2021
Тоттенхэм
21.11.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
58'
П. Хейбьерг
69'
С. Регилон
44'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лидс
90'
+4
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Эмерсон
90'
+1
Замена
Д. Алли
️️️️
Л. Моура
88'
87'
Замена
С. МакКинстри
️️️️
Д. Гелхардт
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Регилон
79'
72'
Замена
Т. Робертс
️️️️
А. Форшоу
ГОЛ! 2:1!
С. Регилон
69'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Д. Танганга
68'
67'
Желтая карточка
Л. Купер
65'
Желтая карточка
А. Форшоу
59'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
М. Клих
ГОЛ! 1:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Л. Моура
58'
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
Д. Харрисон
30'
Желтая карточка
Д. Гелхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
11
Джек Харрисон
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
АП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
47
Джек Дженкинс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
16
Коди Драме
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Льорис
3
Регилон
5
Танганга
15
Дайер
4
Дэвис
22
Эмерсон
23
Хейбьерг
4
Уинкс
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-3-2-1-1
30
Мелье
3
Льоренте
6
Купер
4
Стрейк
15
Даллас
27
Филлипс
11
Харрисон
28
Форшоу
43
Клих
7
Джеймс
11
Гелхардт
3
Регилон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
3
Регилон
5
Танганга
6
Санчес
6
Санчес
5
Танганга
7
Моура
8
Алли
8
Алли
7
Моура
43
Клих
23
Фирпо
23
Фирпо
43
Клих
11
Гелхардт
39
МакКинстри
39
МакКинстри
11
Гелхардт
28
Форшоу
19
Робертс
19
Робертс
28
Форшоу
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лидс
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Коди Драме
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Тоттенхэм - Лидс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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