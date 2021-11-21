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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Вольфсберг
Тироль - Вольфсберг: обзор матча 21 ноября 2021
Тироль
21.11.2021, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 15 тур
5 : 1
Завершен
Вольфсберг
26'
Д. Вриони
38'
Т. Забитцер
62'
А. Кофлер (АГ)
77'
В. Мюллер
85'
Д. Вриони
45'
Э. Перец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тироль - Вольфсберг
Замена
Р. Смит
️️️️
Л. Классен
89'
Замена
J. Naschberger
️️️️
В. Мюллер
88'
Замена
D. Tomic
️️️️
Д. Вриони
88'
ГОЛ! 5:1!
Д. Вриони
Пас отдал
В. Мюллер
85'
Замена
M. Wallner
️️️️
Т. Забитцер
81'
80'
Замена
К. Страцниг
️️️️
Э. Перец
ГОЛ! 4:1!
В. Мюллер
Пас отдал
Л. Классен
77'
72'
Замена
К. Верницниг
️️️️
М. Тафернер
72'
Замена
Д. Визингер
️️️️
Ш. Дьен
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Б. Блуме
66'
65'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Кофлер
62'
61'
Замена
Т. Барибо
️️️️
Т. Рохер
45'
ГОЛ! 2:1!
Э. Перец
ГОЛ! 2:0!
Т. Забитцер
Пас отдал
Д. Вриони
38'
Желтая карточка
Ф. Бахер
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вриони
Пас отдал
Л. Классен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
32
Леон Классен
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
6
Раффаэль Бехоунек
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
10
Михаэль Лиендл
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
97
Адис Ясич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
18
Denis Tomic
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
8
Ренни Смит
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
17
Кай Страцниг
ЦП
20
Августин Боакье
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
9
Тай Барибо
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
4-3-3
25
Освальд
26
24
Кох
32
Классен
20
Бахер
6
Пецос
5
Мюллер
10
Блуме
10
Забитцер
9
Вриони
6
Бехоунек
2-4-3
31
Кофлер
3
Гугганиг
22
Баумгартнер
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
18
Рохер
10
Лиендл
97
Ясич
7
Перец
21
Дьен
10
Блуме
21
Рогель
21
Рогель
10
Блуме
9
Вриони
18
18
9
Вриони
10
Забитцер
27
27
10
Забитцер
32
Классен
8
Смит
8
Смит
32
Классен
5
Мюллер
14
14
5
Мюллер
Дедич
3
Шерцер
3
Шерцер
Дедич
7
Перец
17
Страцниг
17
Страцниг
7
Перец
30
Тафернер
24
Верницниг
24
Верницниг
30
Тафернер
18
Рохер
9
Барибо
9
Барибо
18
Рохер
21
Дьен
29
Визингер
29
Визингер
21
Дьен
Остались в запасе
Тироль
Вольфсберг
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Августин Боакье
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
20
Августин Боакье
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Тироль - Вольфсберг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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