Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Кельн
Майнц - Кельн: обзор матча 21 ноября 2021
Майнц
21.11.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
41'
Ж. Буркардт
47'
С. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Кельн
Желтая карточка
А. Салаи
90'
+1
81'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
81'
Замена
Л. Шауб
️️️️
О. Дуда
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
77'
67'
Замена
Э. Скири
️️️️
М. Ут
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
61'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Джэ Сон
61'
54'
Желтая карточка
О. Дуда
47'
ГОЛ! 1:1!
С. Озкан
Пас отдал
М. Ут
45'
+3
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
Ш. Белл
42'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
К. Онисиво
41'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Д. Кор
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
24
Аарон Мартин
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
13
Марк Ут
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
21
Луис Шауб
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
4-2-2-2
27
Центнер
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
30
Видмер
24
Мартин
31
Кор
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
4-1-1-3-1
1
Хорн
22
Шмитц
5
Чикош
15
Килиан
14
Хектор
21
Любичич
6
Озкан
13
Ут
8
Дуда
11
Кайнц
27
Модест
7
Джэ Сон
18
Сташ
18
Сташ
7
Джэ Сон
31
Кор
18
Баррейро
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
13
Ут
6
Скири
6
Скири
13
Ут
8
Дуда
21
Шауб
21
Шауб
8
Дуда
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
Остались в запасе
Майнц
Кельн
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Остались в запасе
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
1
Марвин Швабе
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Тимо Хюберс
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Майнц - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Кельн
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
21 ноября
1
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
20 ноября
1
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Кельн» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+