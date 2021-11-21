Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Пардубице
Теплице - Пардубице: обзор матча 21 ноября 2021
Теплице
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Пардубице
90+8'
М. Члумецки
39'
М. Хытил
79'
Л. Черв (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Пардубице
ГОЛ! 1:2!
М. Члумецки
Пас отдал
Я. Фортельный
90'
+8
89'
Замена
P. Cerny
️️️️
М. Хытил
87'
Желтая карточка
D. Huf
85'
Желтая карточка
М. Хытил
Замена
M. Radosta
️️️️
J. Rezek
80'
Желтая карточка
S. Krunert
79'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Черв
Желтая карточка
М. Члумецки
75'
75'
Пенальти не реализован!
D. Huf
69'
Замена
D. Huf
️️️️
L. Matejka
62'
Замена
S. Simek
️️️️
М. Беран
Замена
S. Krunert
️️️️
Р. Юкл
60'
59'
Желтая карточка
L. Matejka
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Д. Трубац
59'
Замена
M. Succar
️️️️
J. Mareš
59'
Желтая карточка
J. Mareš
57'
52'
Желтая карточка
Д. Костка
Желтая карточка
Л. Маречек
51'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Хытил
30'
Желтая карточка
Л. Черв
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
21
Jan Rezek
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
28
Adam Lupac
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
7
Михал Беран
АП
31
Marek Bohac
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
37
Томас Челюстка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
13
Stepan Krunert
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
4-3-4
4
Члумецки
22
17
0
23
Маречек
21
27
Трубац
19
Юкл
30
11
3
2-1-5
28
13
Хытил
7
Беран
0
37
Челюстка
14
25
6
Черв
21
35
35
21
19
Юкл
13
13
19
Юкл
27
Трубац
8
Фортельный
8
Фортельный
27
Трубац
11
19
19
11
7
Беран
8
8
7
Беран
13
Хытил
9
9
13
Хытил
12
9
9
12
Остались в запасе
Теплице
Пардубице
26
David Cerny
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
26
David Cerny
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
4
Jan Halasz
ЦЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Теплице - Пардубице
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Теплице
Пардубице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+