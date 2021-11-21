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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 21 ноября 2021
Торпедо
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
90'
Замена
Д. Литвин
️️️️
Г. Гонгадзе
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Кравчук
90'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Енин
82'
73'
Замена
Д. Караев
️️️️
В. Кольцов
46'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
Д. Барков
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
14
Валентин Андямов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
10
Давид Караев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
35
Енин
52
Нетфуллин
21
Кравчук
28
Султонов
90
Калмыков
10
Лебеденко
4-2-1-3
41
Самок
27
Мануйлов
51
Грачев
25
Эмерсон
17
Фомин
8
Кольцов
33
Квеквескири
44
Тихонов
10
Гонгадзе
86
Барков
10
Алиев
35
Енин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
35
Енин
21
Кравчук
9
Адаев
9
Адаев
21
Кравчук
10
Гонгадзе
3
Литвин
3
Литвин
10
Гонгадзе
86
Барков
24
Мартусевич
24
Мартусевич
86
Барков
8
Кольцов
10
Караев
10
Караев
8
Кольцов
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
20
Данил Полубояринов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
14
Валентин Андямов
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
20
Данил Полубояринов
ЦП
26
Павел Седько
ЛВ
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
14
Валентин Андямов
ОП
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
2
Ярослав Воронков
ПЗ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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