Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Лиллестрем
Буде-Глимт - Лиллестрем: обзор матча 21 ноября 2021
Буде-Глимт
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лиллестрем
30'
С. Фет
45'
Э. Ботхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Лиллестрем
90'
Желтая карточка
Л. Ольсен
Замена
Э. Хаген
️️️️
У. Ветлесен
89'
Желтая карточка
М. Хейбротен
88'
86'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
И. Мэттью
75'
Желтая карточка
Т. Петтерссон
68'
Замена
У. Матисен
️️️️
D. Gustafsson
Замена
М. Конрадсен
️️️️
С. Фет
51'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Ф. Бьоркан
51'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ботхейм
Пас отдал
У. Ветлесен
45'
ГОЛ! 1:0!
С. Фет
Пас отдал
У. Ветлесен
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Лиллестрем
23
Гьермунд Осен
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
5
Иго Огбу
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Магнус Кнудсен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
7
Daniel Gustafsson
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Сампстед
2
Лоде
7
Берг
18
Мое
19
Фет
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
22
Ботхейм
1-5
23
Осен
24
Петтерссон
7
18
Мэттью
4
Кнудсен
2
15
Бьоркан
22
Хейбротен
22
Хейбротен
15
Бьоркан
10
Ветлесен
18
Хаген
18
Хаген
10
Ветлесен
19
Фет
8
Конрадсен
8
Конрадсен
19
Фет
18
Мэттью
27
Крогстад
27
Крогстад
18
Мэттью
7
14
Матисен
14
Матисен
7
Остались в запасе
Буде-Глимт
Лиллестрем
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
22
Джоэль Мвука
ПВ
22
Джошуа Смитс
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Джозеф Баккей
ЦФ
3
Simen Kind Mikalsen
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Буде-Глимт - Лиллестрем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Аспмюра
Новости команд
Все
Буде-Глимт
Лиллестрем
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
3
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
3
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
«Лиллестрeм» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+