Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Юнион СЖ
Остенде - Юнион СЖ: обзор матча 21 ноября 2021
Остенде
21.11.2021, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
1 : 7
Завершен
Юнион СЖ
23'
Т. Эмброуз
6'
Д. Ундав
16'
Д. Ундав
31'
К. Нильсен
45+3'
К. Берджесс
60'
Д. Ундав
70'
К. Берджесс
80'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Юнион СЖ
85'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Ундав
84'
Замена
Л. Амани
️️️️
Т. Теума
80'
ГОЛ! 1:7!
Д. Ванзейр
77'
Замена
Й. Багер
️️️️
К. Берджесс
77'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
71'
Замена
К. Митома
️️️️
Л. Лапуссен
70'
ГОЛ! 1:6!
К. Берджесс
Пас отдал
К. Нильсен
60'
ГОЛ! 1:5!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Ванзейр
Желтая карточка
Б. Капон
54'
Замена
М. Гейе
️️️️
M. Kvasina
46'
Замена
К. Роша
️️️️
А. Амаде
46'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Н. Бацнер
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:4!
К. Берджесс
Пас отдал
Д. Ундав
31'
ГОЛ! 1:3!
К. Нильсен
ГОЛ! 1:2!
Т. Эмброуз
23'
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ундав
Пас отдал
Б. Ньивкоп
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
27
Marko Kvasina
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
3-1-5
2
Вайлин
27
Капон
15
Фортеш
14
Амаде
25
Бацнер
5
16
Ндика Матам
0
68
Эмброуз
3-3-4
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
26
Ундав
13
Ванзейр
25
Марк
94
Нильсен
25
Бацнер
26
Косьелло
26
Косьелло
25
Бацнер
14
Амаде
10
Роша
10
Роша
14
Амаде
27
29
Гейе
29
Гейе
27
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
16
Берджесс
5
Багер
5
Багер
16
Берджесс
10
Теума
10
Амани
10
Амани
10
Теума
94
Лапуссен
22
Митома
22
Митома
94
Лапуссен
26
Ундав
20
Авенатти
20
Авенатти
26
Ундав
Остались в запасе
Остенде
Юнион СЖ
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
21
Люка Пирар
ВР
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Остенде - Юнион СЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Юнион СЖ
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+