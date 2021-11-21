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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Бранн
Сандефьорд - Бранн: обзор матча 21 ноября 2021
Сандефьорд
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
2 : 2
Завершен
Бранн
17'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Бранн
Замена
A. Sodlund
️️️️
A. Ordagić
74'
60'
Замена
У. Кольскоген
️️️️
Д. Сери
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
50'
ГОЛ! 1:0!
К. Хансен
17'
14'
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
3
Ян Смайлерс
ЦФ
5
Брайс Вембангомо
ЦФ
24
Хармит Сингх
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
6
Runar Ullaland Hove
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Бранн
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
5
10
7
99
Хансен
9
Тветер
19
Куртович
1-3-5
22
Грил
5
Сери
7
Майре
21
Тэйлор
11
Финне
6
24
Странд
6
Нильсен
20
Расмуссен
3
Вольфе
10
24
24
10
5
Сери
24
Кольскоген
24
Кольскоген
5
Сери
Остались в запасе
Сандефьорд
Бранн
10
Moussa Njie
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
10
Moussa Njie
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
6
Сандер Рисан Мерк
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
Остались в запасе
6
Vajebah Sakor
ЦП
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Сандефьорд - Бранн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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