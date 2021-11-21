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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 21 ноября 2021
Мидтьюлланд
21.11.2021, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Брондбю
13'
Эвандер (П)
36'
М. Уре
41'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Брондбю
Желтая карточка
Маррони
90'
+5
85'
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Уре
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Дальсгаард
84'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
84'
73'
Замена
М. Дивкович
️️️️
С. Хедлунд
73'
Замена
Б. Риверос
️️️️
А. Брус
73'
Замена
М. Греве
️️️️
А. Слимане
Замена
Маррони
️️️️
Ж. Брумадо
61'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
56'
49'
Желтая карточка
А. Брус
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Г. Исаксен
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эвандер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Микаэль Уре
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
3-3-3-1
1
Лоссль
2
Андерссон
28
Святченко
18
Жуниньо
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
74
Брумадо
3-2-3-2
1
Хермансен
2
Максе
24
Ростед
5
Хеггхейм
14
Менса
5
Брус
20
Слимане
25
Френдруп
5
Радошевич
15
Хедлунд
17
Уре
11
Исаксен
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Исаксен
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
3
Дальсгаард
35
Шарлес
35
Шарлес
3
Дальсгаард
74
Брумадо
38
Маррони
38
Маррони
74
Брумадо
5
Брус
15
Риверос
15
Риверос
5
Брус
20
Слимане
17
Греве
17
Греве
20
Слимане
15
Хедлунд
24
Дивкович
24
Дивкович
15
Хедлунд
17
Уре
20
Павлович
20
Павлович
17
Уре
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
18
Оливер Серенсен
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
0
T. Mikkelsen (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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