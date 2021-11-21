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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Карвина - Слован
Карвина - Слован: обзор матча 21 ноября 2021
Карвина
21.11.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Слован
17'
M. Túlio
38'
М. Рабушич (П)
90+1'
А. Юсуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карвина - Слован
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Юсуф
85'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Ф. Гавелка
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Синявский
80'
Замена
M. Sindelar
️️️️
D. Stropek
80'
78'
Желтая карточка
Я. Микула
Желтая карточка
Л. Чмелик
78'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
L. Bartosak
74'
73'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Рабушич
73'
Замена
K. Meszaros
️️️️
Я. Матушек
72'
Желтая карточка
Я. Матушек
Замена
R. Mikus
️️️️
S. Drame
68'
67'
Замена
M. Faško
️️️️
Л. Тупта
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Рабушич
ГОЛ! 1:0!
M. Túlio
Пас отдал
L. Bartosak
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карвина
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
3
Petr Buchta
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
23
Daniel Stropek
ЦЗ
12
Marco Túlio
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
9
Алеш Несицки
ЦП
26
Petr Bolek
ЦФ
44
Элдар Шехич
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Карвина
39
Антонин Крапка
ЦЗ
0
M. Sindelar
ЦЗ
10
R. Mikus
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
3-2-2-3
3
Сантос
23
12
44
3
99
Синявский
9
Несицки
27
44
Шехич
26
4-3-1-2
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
3
Микула
4
Плехаты
37
Халуш
10
Гавелка
10
Матушек
15
Рондич
29
Тупта
7
Рабушич
4
Тьехи
23
0
0
23
44
10
10
44
31
9
Чмелик
9
Чмелик
31
99
Синявский
31
Юрасек
31
Юрасек
99
Синявский
10
Матушек
0
0
10
Матушек
10
Гавелка
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
10
Гавелка
29
Тупта
23
23
29
Тупта
7
Рабушич
9
Юсуф
9
Юсуф
7
Рабушич
Остались в запасе
Карвина
Слован
39
Антонин Крапка
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
39
Антонин Крапка
ЦЗ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
Главный тренер
Томас Гейдушек
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Карвина - Слован
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
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