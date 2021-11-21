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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАОК
Атромитос - ПАОК: обзор матча 21 ноября 2021
Атромитос
21.11.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
45'
Э. Кулурис
68'
Э. Кулурис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАОК
Желтая карточка
В. Клонаридис
90'
+4
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
К. Кивракидис
84'
Замена
С. Спиридонович
️️️️
Х. Муньис
84'
81'
Замена
А. Эсити
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
В. Клонаридис
️️️️
Э. Кулурис
77'
Желтая карточка
D. Denic
74'
Замена
D. Denic
️️️️
Х. Харисис
73'
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Д. Бисесвар
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Кулурис
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Варела
62'
Замена
Т. Мург
️️️️
Ш. Шваб
Желтая карточка
Э. Кулурис
56'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кулурис
Пас отдал
Х. Муньис
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
4-2-5
4
Струнгис
19
Кивракидис
33
14
Пападопулос
10
Саломон
8
Харисис
1
Янниотис
10
Муньис
28
3
Гальвао
9
Кулурис
3-5-2
1
Пасхалакис
3
Тэйлор
15
Креспо
15
Варела
2
Алвес
22
Шваб
14
Живкович
7
Эль-Каддури
27
Куртич
29
Акпом
21
Бисесвар
19
Кивракидис
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
19
Кивракидис
8
Харисис
8
8
8
Харисис
10
Муньис
10
Спиридонович
10
Спиридонович
10
Муньис
9
Кулурис
14
Клонаридис
14
Клонаридис
9
Кулурис
17
Сидклей
17
Сидклей
7
Эль-Каддури
13
Эсити
13
Эсити
7
Эль-Каддури
22
Шваб
99
Мург
99
Мург
22
Шваб
21
Бисесвар
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Бисесвар
Остались в запасе
Атромитос
ПАОК
35
Христос Мандас
ВР
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Атромитос - ПАОК
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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