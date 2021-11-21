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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - ЛАСК
Штурм - ЛАСК: обзор матча 21 ноября 2021
Штурм
21.11.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
3 : 3
Завершен
ЛАСК
44'
К. Йебоа
64'
М. Саркария
80'
К. Йебоа
26'
Л. Гргич
32'
М. Карамоко
36'
С. Хорват
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - ЛАСК
Желтая карточка
К. Йебоа
90'
+1
81'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
С. Хорват
ГОЛ! 3:3!
К. Йебоа
80'
79'
Вторая желтая
Р. Реннер
76'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Т. Гойгингер
65'
Замена
Х. Балич
️️️️
К. Накамура
65'
Замена
Я. Летар
️️️️
Ф. Визингер
65'
Замена
К. Моншейн
️️️️
М. Карамоко
ГОЛ! 2:3!
М. Саркария
64'
Замена
Я. Яншер
️️️️
А. Данте
64'
63'
Желтая карточка
Я. Боллер
Замена
А. Кюн
️️️️
Н. Гейрхофер
58'
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
56'
ГОЛ! 1:3!
К. Йебоа
Пас отдал
Ю. Газибегович
44'
36'
ГОЛ! 0:3!
С. Хорват
Пас отдал
Т. Гойгингер
32'
ГОЛ! 0:2!
М. Карамоко
Пас отдал
Т. Гойгингер
28'
Желтая карточка
Р. Реннер
26'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гргич
22'
Желтая карточка
Л. Гргич
Желтая карточка
Ю. Газибегович
21'
15'
Желтая карточка
С. Хорват
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
11
Кеито Накамура
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
16
Сандро Шендль
ПП
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
29
Флориан Флеккер
ПВ
14
Яннис Летар
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
3-2-1-1-2
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
11
Саркария
9
Йебоа
7
Ньянгбо
2-2-5
30
Шлагер
34
Боллер
28
Визингер
36
Реннер
8
Гргич
9
Карамоко
20
Хонг
36
Гойгингер
30
Хорват
19
Поцман
35
Гейрхофер
30
Кюн
30
Кюн
35
Гейрхофер
44
Данте
89
Яншер
89
Яншер
44
Данте
30
Хорват
29
Флеккер
29
Флеккер
30
Хорват
28
Визингер
14
Летар
14
Летар
28
Визингер
9
Карамоко
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Карамоко
36
Гойгингер
13
Шмидт
13
Шмидт
36
Гойгингер
11
Накамура
18
Балич
18
Балич
11
Накамура
Остались в запасе
Штурм
ЛАСК
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
17
Лукас Ягер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
77
Иван Любич
ОП
16
Сандро Шендль
ПП
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Штурм - ЛАСК
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
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