Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Оренбург
Велес - Оренбург: обзор матча 21 ноября 2021
Велес
21.11.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
65'
А. Галоян
52'
В. Писарский
85'
В. Писарский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Оренбург
90'
+2
Замена
А. Шаболин
️️️️
Д. Фамейе
Замена
М. Митришев
️️️️
Ф. Стаменкович
89'
86'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Корян
85'
ГОЛ! 1:2!
В. Писарский
82'
Желтая карточка
А. Ойеволе
Желтая карточка
А. Смит
82'
Желтая карточка
Р. Мальцев
78'
75'
Пенальти не реализован!
Д. Фамейе
69'
Замена
А. Корян
️️️️
А. Диалло
ГОЛ! 1:1!
А. Галоян
65'
Замена
А. Бацуев
️️️️
В. Кабахидзе
65'
Замена
Р. Мальцев
️️️️
А. Вульфов
65'
Замена
А. Смит
️️️️
Д. Лопатин
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Писарский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
96
Александр Вульфов
ОП
2
Николай Тарасов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Велес
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
96
Руслан Мальцев
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Косаревский
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
34
Макеев
96
Вульфов
2
Тарасов
18
Кабахидзе
18
Кертанов
21
Галоян
17
Лопатин
3-1-3-3
1
Гошев
15
Эктов
58
Ойеволе
3
Гойкович
8
Аюпов
17
Ковалев
18
Титков
23
Бреев
91
Диалло
77
Писарский
7
Фамейе
96
Вульфов
96
Мальцев
96
Мальцев
96
Вульфов
18
Кабахидзе
95
Бацуев
95
Бацуев
18
Кабахидзе
5
Стаменкович
95
Митришев
95
Митришев
5
Стаменкович
17
Лопатин
11
Смит
11
Смит
17
Лопатин
7
Фамейе
11
Шаболин
11
Шаболин
7
Фамейе
91
Диалло
77
Корян
77
Корян
91
Диалло
Корян
11
Прудников
11
Прудников
Корян
Остались в запасе
Велес
Оренбург
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
16
Даниил Власов
ВР
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
10
Данила Ежков
ЦФ
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Велес - Оренбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Оренбург
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
«Сочи» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Сочи» и «Велеса» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Челябинск» – «Велес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«Велес» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+